Вывести из строя корабль "Серпухов" в Калинингардской области помог россиянин – ЛСР

Спецоперацию "Рыбалка" по выведению из строя ракетного корабля "Серпухов" в городе Балтийск Калининградской области в апреле провели легион "Свобода России" совместно с проектом "Хочу жить". Россиянину удалось устроить пожар на корабле и забрать с собой секретные документы. Об этом заявили бойцы ЛСР совместно с "Хочу жить" на совместной пресс-конференции, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как известно, в начале апреля 2024 появилась информация о внештатной ситуации на малом ракетном корабле "Серпухов" в г. Балтийск, Калининградской области, в результате чего корабль получил существенные повреждения и был отправлен в доки на ремонт. Сегодня российские добровольцы сообщили о реальной причине аварии на корабле морского флота РФ и рассказали детали происшествия.

На самом деле "внештатная ситуация" - это результат специальной операции "Рыбалка", организованной и проведенной патриотами свободной России из состава легиона "Свобода России" и проектом "Хочу жить". Именно российские граждане стали исполнителями этой рискованной спецоперации, нанесшей существенный ущерб как для морского флота РФ, так и унизительно показавшей действительное положение дел в российской армии.

Так, в 2023 году к силам сопротивления Легиону "Свобода России" присоединился россиянин (позывной "Гога"), который являлся активным противником путинского режима. Он вышел на связь с ЛСР, будучи действующим военнослужащим Балтийского флота с допуском к гостайне. Долгое время, с угрозой для своей жизни, он предоставлял легиону важную информацию. После того, как пребывание на корабле и дальнейшая работа в пользу сопротивления стала угрожающей, были спланированы и проведены активные действия внутри корабля. В результате проведенной диверсии удалось изнутри разрушить помещение корабля и полностью уничтожить средства связи и автоматизации.

После того как россиянин совершил диверсию, он забрал секретные материалы и был безопасно выведен с территории РФ благодаря профессиональной работе специалистов проекта "Хочу жить". Сейчас гражданин РФ находится на территории Украины и продолжает борьбу против режима Путина в составе легиона "Свобода России".

Сейчас есть подтверждение, что корабль получил серьезные повреждения и требует длительного и стоимостного ремонта. Российские добровольцы подчеркивают, что МРК "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М" - это один из самых современных ракетных катеров в составе флота агрессора, спущенного на воду в 2015 году. Сам ракетный крейсер способен использовать ракеты "Калибр" и "Оникс" и именно поэтому его выведение из боевого дежурства крайне важным фактом для Сил обороны Украины.

"В целом, проведенная акция имеет незаурядную важность ведь, кроме того, что на длительное время удалось вывести из строя один из самых современных ракетных кораблей, путинский режим понес существенные потери на Балтийском флоте. Это является важным подтверждением того, что борьба против путинского режима развертывается всей территории огромной страны, а значит, агрессор должен использовать все больше сил и средств для защиты собственных территорий", - заявили в проекте "Хочу жить".