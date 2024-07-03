Украина в среду импортирует рекордный объем электроэнергии из Европы

3 июля Украина ожидает рекордный объем импорта электроэнергии из пяти европейских стран. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению, ожидается импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 34 263 МВт-ч. и с максимальной мощностью в отдельные часы до 1694 МВт.

Речь идет о рекордном показателе.

Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщил, что правительство сейчас работает над получением согласия со стороны Евросоюза по вопросу увеличения импорта электроэнергии в Украину.

В среду 3 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток, большую часть которых будут ограничивать три очереди отключений одновременно.