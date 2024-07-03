Ракетный удар по Днепру: количество погибших возросло до пяти

В результате утренней воздушной атаки на Днепр погибли пять человек. 34 человека получили ранения, среди них – ребенок.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Этот российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора" , – сообщил Зеленский.

Также Зеленский обнародовал видео попадания и последствия атаки.

Напомним, утром 3 июля россияне ударили по Днепру ракетами и "Шахедами".

В результате обстрелов, в частности, поврежден торговый центр.