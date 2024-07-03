45% украинцев допустили потерю территорий ради сохранения суверенитета – опрос

В мае 2024 года около половины украинцев (47%) опасались, что США могут вести переговоры о мирном соглашении с Россией без участия украинского правительства.﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса Европейского совета по международным отношениям, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

При этом 49% не опасаются тайных переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Респондентам также предложили сделать выбор между сохранением суверенитета и возвращением территорий.

Данные показали, вариант "Украина теряет часть своей ныне оккупированной территории, но остается суверенной, со своей собственной армией и свободой выбора своих альянсов, таких как ЕС и НАТО" выбрали 45%.

Вариант "Украина возвращает себе оккупированную в настоящее время территорию, но соглашается на демилитаризацию и становится нейтральной страной, которая не может присоединяться к таким альянсам, как ЕС и НАТО" предпочли 26% опрошенных.

Напомним, по данным опроса КМИС, относительное большинство украинцев (49%) считают, что Запад продолжает поддерживать Украину. Однако 44% заявили, что Запад устал от Украины, а его поддержка слаба.

Около трети (34%) жителей 52 стран мира считают, что США, ЕС и НАТО сделали слишком мало, чтобы помочь Украине во время российского вторжения. При этом половина говорит, что США, ЕС и НАТО сделали достаточно для помощи Украине (46%), а 19% считают, что сделали слишком много.