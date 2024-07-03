Трамп опережает Байдена в двух новых опросах

Два новых опроса, проведенных после "дуэли" президента Джо Байдена с Дональдом Трампом на дебатах, принесли неутешительные новости для демократов и их потенциального кандидата. Об этом пишет Politico, сообщает Европейская правда.

Опрос, проведенный Саффолкским университетом и USA TODAY, опубликованный во вторник, показал, что Трамп опережает Байдена на 3 процентных пункта в избирательном списке из шести кандидатов. В опросе, проведенном месяц назад, оба кандидата были на равных.

Еще один опрос, проведенный SSRS для CNN, также показал, что Трамп имеет преимущество в 6 процентных пунктах над президентом, что не изменилось по сравнению с предыдущим опросом.

Однако 56% демократов и симпатизирующих демократам зарегистрированных избирателей отметили, что их партия имеет лучшие шансы на победу с другим кандидатом, а не с Байденом.

В кампании Байдена заявили, что другие опросы, включая внутренние, показали, что после прений президент находится на уровне с Трампом или опережает его. Также они отметили, что медийное освещение дебатов президента Барака Обамы в 2012 году повлекло за собой "большое, но временное снижение в опросах."

Чуть более трех четвертей избирателей в новом опросе CNN считают, что Трамп лучше выступил на президентских дебатах по сравнению с 23% Байдена.

Избиратели в опросе USA TODAY также считают Трампа явным победителем дебатов: 50% опрошенных считают, что бывший президент победил по сравнению с 11% Байдена. 28% не поддержали ни одного из кандидатов.

Однако 44% смотревших президентские дебаты говорят, что дебаты не повлияли на их решение, за кого голосовать, согласно опросу USA TODAY. Приблизительно треть говорит, что они увеличили вероятность того, что они проголосуют за Трампа, тогда как 10% говорят, что дебаты склонили их на сторону Байдена.

Подавляющее большинство избирателей – 75% – считают, что у демократов больше шансов выиграть пост президента в 2024 году, если кто-то другой, а не Байден, будет номинантом от партии, согласно опросу CNN.