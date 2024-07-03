Зеленский призвал Трампа обнародовать его план "быстрого прекращения войны"

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом и обсудить его "мирный план". Об этом он заявил в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать" , – сказал он.

Зеленский в интервью также пожаловался на задержки поставок оружия от западных партнеров и сказал, что он "потенциально готов" встретиться с Трампом, чтобы услышать предложения его команды.

Президент также отметил, что Китай может сыграть "огромную роль" в урегулировании конфликта, так как Москва очень зависит от собственного рынка экспорта. Он предположил, что США и Китай, если они отбросят разногласия, могут действовать вместе, чтобы прекратить войну.

Напомним, два ключевых советника Дональда Трампа представили план прекращения войны РФ в Украине, который получил положительную оценку от бывшего президента США. Отмечается, что документ предусматривает предоставление Украине военной помощи только тогда, когда Киев вступит в мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Москву, что любое отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона.

В Белом доме заявили, что решение о любых возможных переговорах с РФ о завершении войны должны принимать Президент Зеленский и Украина.

По данным Politico, план Трампа по поводу прекращения войны в Украине может предусматривать обязательство не расширять НАТО на восток.з