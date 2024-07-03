Судьба Байдена на выборах решится через 4-5 дней - донор Демократической партии

Главный донор Демократической партии и глава Signum Global Advisors Чарльз Майерс считает, что "через четыре-пять дней" станет понятно, будет ли Джо Байден участвовать в выборах президента США.﻿﻿ Со ссылкой на слова Майерса в интервью Bloomberg Surveillance, сообщает Европейская правда.

Майерс констатировал, что избирательная гонка в корне изменилась в ночь на четверг, когда Байден плохо показал себя на дебатах с Дональдом Трампом.

"Я думаю, что мы узнаем в течение следующих четырех-пяти дней, остается ли президент в этой гонке. Я не думаю, что у него есть три недели, чтобы принять решение" , – поделился он.

Майерс ожидает, что больше избранных политиков-демократов публично призовут Байдена выйти из гонки и позволить кому-то другому баллотироваться в президенты этой осенью.

Наибольшие опасения, по его словам, поступают от избранных демократов, которые занимают уязвимые места как в Палате представителей, так и в Сенате. Их ждут жесткие выборы и риск того, что кандидатура Байдена снизит явку избирателей.

"Я слышу наибольшее давление и гораздо больше паники (среди политиков), чем среди доноров" , – сказал Майерс.

По данным агентства Bloomberg, десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять кандидатуру с избирательной гонки.

Издание The New York Times сообщило о том, что президент рассматривает возможность отказаться от участия в гонке всего за четыре месяца до выборов. Белый дом это отрицает.

По словам неназванного соратника Джо Байдена, президент понимает, что его следующие несколько выступлений накануне праздничных выходных должны пройти хорошо и могут определить дальнейшее участие в гонке.