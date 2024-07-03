США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении нового значительного пакета оборонной помощи Украине, который будет включать ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другие вооружения. Об этом заявила в среду в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Укринформ.

"Администрация Байдена-Гаррис объявляет о выделении нового значительного пакета помощи Украине в сфере безопасности – в то время как Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения РФ" , - отметила представитель администрации США.

Она не назвала общей стоимости нового транша помощи, однако подчеркнула, что это уже седьмой пакет, выделяемый США после того, как президент Байден в апреле подписал закон с дополнительным финансированием на нужды национальной безопасности. Этот закон содержал, в частности, более 60 млрд долларов в поддержку Украины.

Спикер уточнила, что новый пакет будет содержать ракеты для систем украинских ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие «критически важные средства», изымаемые из запасов США по полномочиям президента.

Кроме того, пакет будет включать в себя дополнительное финансирование Минобороны США для закупки новых ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS, «чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от российских атак с воздуха».