Кулеба обсудил с Блинкеном укрепление ПВО и востановление енергосистемы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили укрепление украинской системы ПВО.﻿ Об этом Кулеба написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я говорил с Энтони Блинкеном о нашей текущей работе по укреплению противовоздушной обороны Украины, а также о восстановлении нашей энергетической системы и Украины в целом" , - рассказал министр.

Кроме того, собеседники обсудили ожидаемые результаты саммита НАТО в Вашингтоне.