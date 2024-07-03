Кулеба обсудил с Блинкеном укрепление ПВО и востановление енергосистемы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили укрепление украинской системы ПВО. Об этом Кулеба написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я говорил с Энтони Блинкеном о нашей текущей работе по укреплению противовоздушной обороны Украины, а также о восстановлении нашей энергетической системы и Украины в целом", - рассказал министр.
Кроме того, собеседники обсудили ожидаемые результаты саммита НАТО в Вашингтоне.
"За последние несколько лет Америка усилила свою роль как союзническая держава, и саммит, безусловно, это продемонстрирует", - сказал Кулеба.