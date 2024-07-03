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Кулеба обсудил с Блинкеном укрепление ПВО и востановление енергосистемы

Кулеба обсудил с Блинкеном укрепление ПВО и востановление енергосистемы
Фото: Kelly Michals

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили укрепление украинской системы ПВО.﻿ Об этом Кулеба написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я говорил с Энтони Блинкеном о нашей текущей работе по укреплению противовоздушной обороны Украины, а также о восстановлении нашей энергетической системы и Украины в целом", - рассказал министр.

Кроме того, собеседники обсудили ожидаемые результаты саммита НАТО в Вашингтоне.

"За последние несколько лет Америка усилила свою роль как союзническая держава, и саммит, безусловно, это продемонстрирует", - сказал Кулеба.

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