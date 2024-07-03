США объявили новый пакет военной для Украины
В Белом доме объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $150 млн. Со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, сообщает Европейская правда.
"Администрация Байдена объявляет о существенном пакете новой военной помощи для Украины, поскольку США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российским вторжением", – сказала она.
По словам Жан-Пьер, это уже седьмой пакет военной помощи, который Байден авторизовал со времени принятия Конгрессом закона о помощи Украине в апреле.
"Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, другие критические возможности, взятые из запасов американской армии", – сказала пресс-секретарь.
Пакет также включает финансирование, которое будет использовано министерством обороны для закупки перехватчиков, чтобы помочь Украине защитить военных на линии фронта и города против российских воздушных атак.
Пресс-секретарь отметила, что помощь США имела решающее значение в войне в последние месяцы и благодаря смелости украинских воинов и вооружению, предоставленному США и партнерами, "понятно, что российское наступление вокруг Харькова стало ошибкой".
В Пентагоне уточнили, что в новый пакет войдут:
- ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 81-мм минометные мины;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- тактические транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования;
- тактические аэронавигационные системы и оборудование для поддержки авиации;
- запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.