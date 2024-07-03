США объявили новый пакет военной для Украины

В Белом доме объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $150 млн.﻿﻿ Со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, сообщает Европейская правда.

"Администрация Байдена объявляет о существенном пакете новой военной помощи для Украины, поскольку США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российским вторжением" , – сказала она.

По словам Жан-Пьер, это уже седьмой пакет военной помощи, который Байден авторизовал со времени принятия Конгрессом закона о помощи Украине в апреле.

"Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, другие критические возможности, взятые из запасов американской армии" , – сказала пресс-секретарь.

Пакет также включает финансирование, которое будет использовано министерством обороны для закупки перехватчиков, чтобы помочь Украине защитить военных на линии фронта и города против российских воздушных атак.

Пресс-секретарь отметила, что помощь США имела решающее значение в войне в последние месяцы и благодаря смелости украинских воинов и вооружению, предоставленному США и партнерами, "понятно, что российское наступление вокруг Харькова стало ошибкой".

В Пентагоне уточнили, что в новый пакет войдут: