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США объявили новый пакет военной для Украины

США объявили новый пакет военной для Украины
Фото: Flickr

В Белом доме объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $150 млн.﻿﻿ Со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, сообщает Европейская правда.

"Администрация Байдена объявляет о существенном пакете новой военной помощи для Украины, поскольку США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российским вторжением", – сказала она.

По словам Жан-Пьер, это уже седьмой пакет военной помощи, который Байден авторизовал со времени принятия Конгрессом закона о помощи Украине в апреле.

"Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, другие критические возможности, взятые из запасов американской армии", – сказала пресс-секретарь.

Пакет также включает финансирование, которое будет использовано министерством обороны для закупки перехватчиков, чтобы помочь Украине защитить военных на линии фронта и города против российских воздушных атак.

Пресс-секретарь отметила, что помощь США имела решающее значение в войне в последние месяцы и благодаря смелости украинских воинов и вооружению, предоставленному США и партнерами, "понятно, что российское наступление вокруг Харькова стало ошибкой".

В Пентагоне уточнили, что в новый пакет войдут:

  • ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 81-мм минометные мины;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  • тактические транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования;
  • тактические аэронавигационные системы и оборудование для поддержки авиации; 
  • запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.

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