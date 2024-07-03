Пентагон закупит для Украины перехватчики к Patriot и NASAMS

Министерство обороны США объявило о закупке перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины на сумму 2,2 млрд долларов. Со ссылкой на заявление Пентагона, сообщает Украинская правда.

Министерство обороны США, в частности объявило о закупке значительного пакета перехватчиков противовоздушной обороны с использованием около 2,2 млрд долларов США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

"Эти средства будут использованы для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины" , – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что администрация Байдена планирует ускорить поставки этих вооружений, изменив очередность будущих поставок для Украины по программе "Внешние военные продажи".