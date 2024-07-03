Польша и Германия договорились увеличить военную помощь Украине

Германия и Польша договорились сотрудничать для увеличения практической военной помощи Украине. Об этом говорится в "Польско-немецком плане действий", принятом по результатам межправительственных консультаций, проведенных 2 июля в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Польша и Германия будут сотрудничать по увеличению практической военной поддержки Украины" , - говорится в документе.

В частности, обе страны примут участие в создании объединенного центра НАТО-Украина по анализу, обучению и образованию (JATEC) в Быдгоще. Они также намерены сотрудничать в разных международных коалициях по поддержке Украины.

"Мы будем сотрудничать, чтобы обеспечить эффективность новой роли НАТО по координации поддержки Украины, а также эффективность соответствующего инструментария ЕС (Фонда помощи Украине, Миссии ЕС по военной помощи Украине - EUMAM Ukraine, осуществление совместных закупок)" , - указывается в совместном плане.

Также Варшава и Берлин будут координировать свою работу в рамках Контактной группы по обороне Украины (UDCG) и различных инструментов ЕС.

"Мы будем искать возможности для сотрудничества в каждом обоснованном случае и в каждой сфере предлагаемой поддержки, включая поставки вооружения, обучения и обслуживания" , - говорится в документе.

Стороны будут продолжать укреплять сотрудничество на правительственном уровне по оказанию военной поддержки Украине, в частности, в контексте обмена опытом технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые были переданы Украине.

Отмечается, что Польша и Германия также будут стремиться к оптимизации ремонта и технического обслуживания танков Leopard 2 в контексте потребностей Украины, возникших в результате бесправной захватнической войны России.

Также Польша и ФРГ выступают за строгое соблюдение санкций против России "и совместную подготовку предложений по новым ограничительным мерам, пока РФ не прекратит агрессию против Украины". Кроме того, обе страны "решительно настроены" по использованию доходов по активам РФ за рубежом для дальнейшей поддержки Украины.

Обе страны также приветствуют официальное открытие переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдовой и поддерживают "немедленное открытие" переговоров по ключевым вопросам с обеими странами.

В документе отмечается, что НАТО будет поддерживать Украину в осуществлении необходимых реформ на пути к будущему членству.