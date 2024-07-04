Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Скандальный американский медийщик Такер Карлсон заявил, что якобы получил разрешение на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По его словам, такие попытки продолжались два года, и особенно интенсивно - после февральского интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Вместе с тем Карлсон объяснил инициативу своей беседы с украинским президентом потребностью дать гражданам США "необходимую информацию о конфликте", который влияет на позицию страны на мировой арене.

"Кажется, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Суть состоит в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, полностью меняющем позицию их страны в мире" , - написал обозреватель.

Когда именно появится материал - Карлсон не уточняет, однако выражает надежду, что "скоро".

Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in… — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 3, 2024

Скандальная репутация Карлсона и интервью Путина

Напомним, 6 февраля во время визита в РФ Карлсон заявил о планах взять интервью у диктатора. По его словам, это необходимо потому, что "большинство американцев не имеют никакого представления о том, почему он (Путин, - ред.) вторгся в Украину и каковы его цели сейчас".

Уже 9 февраля интервью попало в сеть и, как и ожидалось, в нем диктатор отметился рядом скандальных заявлений и оправданий полномасштабного вторжения в Украину. Например, Путин нафантазировал, что Варшава спровоцировала главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, поскольку "оказалась несговорчивой".

Примечательно, что сам Такер в конце февраля высмеял слова Путина в этом интервью, в частности, о "денацификации".

Добавим, что недавно Карлсон также заявил о том, что обратился с просьбой об интервью президенту Украины Зеленскому.