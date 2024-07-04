ISW: Украина формирует новые бригады, но не может оснастить их
Украина решает свои проблемы с живой силой и формирует несколько новых бригад, но задержка и недостаточность поставок западного оружия, вероятно, не позволит Украине оснастить эти новые бригады. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
"Своевременная и надлежащая помощь в сфере безопасности Запада продолжает оставаться решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе украинские силы смогут бросить вызов инициативе на поле боя и проводить важные с оперативной точки зрения контрнаступательные операции в будущем", – отмечают в ISW.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, опубликованном 3 июля, заявил, что украинские силы находятся в лучшем положении по живой силе, чем несколько месяцев назад, и что способность Украины проводить будущую контрнаступательную операцию зависит от оснащения бригад тяжелой техникой, например как боевые механизированные машины, бронетранспортеры, танки и тяжелая артиллерия (вероятно, речь идет о не менее 10 запланированных новых украинских бригад).
Командир украинской бригады, которая действовала вблизи Часового Яра, предоставил подобную оценку на тактическом уровне, заявив, что украинские силы в зоне его операционной зоне больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе.
Зеленский заявил, что военная техника слишком долго прибывает на фронт, однако повторил свои комментарии о том, как медленное поступление американской помощи по безопасности затрудняет усилия Украины по оснащению резервных бригад в достаточной степени, чтобы привлечь их к оборонительным операциям.
В последние месяцы украинские СМИ постоянно отмечали отсутствие достаточного количества материальных средств для оснащения всех новых украинских бригад, которые сейчас формируются.
Текущие отчеты также свидетельствуют о том, что Украина не сможет полностью оснастить все бригады без прибытия дополнительной помощи с Запада.
Способность Украины проводить значимые в оперативном отношении контрнаступательные операции в выбранное ею время имеет решающее значение, чтобы избежать затягивания войны.
Украина не имеет времени и гибкости ждать помощи Запада в сфере безопасности для оснащения новых подразделений. Российские войска, вероятно, сейчас пытаются использовать инициативу на поле боя, чтобы попытаться заставить Украину привлечь живую силу и технику к текущим оборонительным операциям и не дать Украине накопить решающий личный состав и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы.
Ключевые выводы ISW за 3 июля
- Украина решает свои кадровые проблемы и формирует несколько новых бригад, но запоздалые и недостаточные поставки западных вооружений, вероятно, не позволят Украине оснастить все эти новые бригады. Своевременная и надлежащая западная помощь по безопасности продолжает оставаться решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе украинские силы смогут перехватить инициативу на поле боя и провести операционно значимые контрнаступательные операции в будущем.
- Глава России Владимир Путин использует существующие международные организации, ориентированные на Евразию и возглавляемые Россией, как краеугольный камень для новой предложенной им альтернативной "евразийской архитектуры безопасности".
- В ночь на 3 июля Украина нанесла удар с военно-морского беспилотника по российской военно-морской инфраструктуре в Новороссийске, Краснодарский край. По сообщениям, также повреждена энергетическая инфраструктура во время удара с беспилотника по Белгородской области в ночь на 1 июля.
- Китайская Народная Республика (КНР) и российские компании совместно работают над разработкой беспилотника, подобного разработанному Ираном беспилотному авиационному комплексу "Шахед", который Россия может использовать в Украине.
- Российские войска недавно продвинулись вперед в восточной части Часового Яра, в Торецком направлении и вблизи Авдеевки, а украинские войска недавно продвинулись вперед в пределах Волчанска, вблизи Кременной и к юго-востоку от Часового Яра.
- Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы позиционировать российских ветеранов, воевавших в Украине, на официальных должностях в российской внутренней политике.