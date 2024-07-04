Кулеба обсудил с главой МИД Израиля общие угрозы и сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем обсудил стоящие перед обеими странами угрозы, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Стороны также общались о сотрудничестве между Украиной и Израилем. Беседа прошла 3 июля.

"Мы также обменялись мнениями о ряде региональных и глобальных угроз со стороны России, Ирана и Северной Кореи" , - отметил Кулеба.

Между тем в израильском МИД отмечают, что данный разговор является частью усилий Иерусалима по мобилизации европейских стран против Ирана.

В ходе беседы Кац рассказал Кулебе о ситуации в Секторе Газа, а также на северных границах Израиля.

Украинский министр отметил, что иранские беспилотники, которые используются организацией "Хезболла" для ударов по территории Израиля, активно и длительно применяются российскими оккупантами, и являются одной из самых серьезных проблем Украины.

"У Израиля и Украины есть общий враг, и этот враг - Иран" , - цитирует главу израильского МИД издание "Маарив".

Также Кац призвал Украину приобщиться к усилиям по мобилизации стран Европы против Ирана для введения "болезненных санкций". Они должны не позволить Тегерану овладеть ядерным оружием, а также предотвратить поставки дронов и ракет своим сателлитам для ударов по Украине и Израилю.

Позиция Израиля по войне РФ против Украины и вопрос предоставления помощи

Отметим, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Израиля заявили о якобы своем нейтралитете. Иерусалим не предоставил Украине оружие, но открыто не поддержал агрессию Москвы. Также Израиль не согласился окончательно выступить посредником.

Около года назад обозреватели говорили об усилении взаимодействия Израиля с Россией. В частности, в 2023-м израильское правительство провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России и договорилось о дипломатической миссии.

Тогда посол Украины в Израиле подверг критике откровенно пророссийскую политику правительства Израиля, после чего его вызвали в МИД.

В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга отметил, что неоднократно приглашал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху посетить Украину, а также поднимал вопрос об оборонной поддежрке. Но тогда - без результатно.

После масштабного нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023-го, отношения Иерусалима и Москвы стали охлаждаться. Так, Кремль практически стал оправдывать нападение боевиков, в то время как государства условного Запада, включая Украину, резко осудили действия ХАМАСовцев.

Отметим, что нынешний разговор глав МИД Украины и Израиля состоялся на фоне сообщений в прессе относительно вероятной передачи Иерусалимом Киеву нескольких батарей Patriot. Добавим, что недавно источник в Минобороны Израиля рассказал, что его страна в ближайшее время может принять решение о передаче Украине систем Patriot при посредничестве США.

Кроме того, недавно мы писали о том, что Израиль решил усилить условия безвиза для иностранцев, в том числе и украинцев, обязав сначала получать электронное разрешение на въезд. Новые правила вызвали критику со стороны посольств Украины и Молдовы.