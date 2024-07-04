Курс валют НБУ на 4 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 4 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 3 июля, вырос на 1 коп до 40.7599 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 43.8495 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 51.7855 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 45.1283 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 10 коп до 10.1992 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.759900
|EUR
|Евро
|43.849500
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.785500
|CHF
|Швейцарский франк
|45.128300
|PLN
|Польский злотый
|10.199200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.