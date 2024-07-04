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Курс валют НБУ на 4 июля

Курс валют НБУ на 4 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 4 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 июля, вырос на 1 коп до 40.7599 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 43.8495 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 51.7855 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 45.1283 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 10 коп до 10.1992 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.759900 +0.0123
EUR Евро 43.849500 +0.1518
GBP Фунт стерлингов 51.785500 +0.2296
CHF Швейцарский франк 45.128300 +0.0435
PLN Польский злотый 10.199200 +0.1009

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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