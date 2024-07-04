Курс валют НБУ на 4 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 4 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 июля, вырос на 1 коп до 40.7599 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 43.8495 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 51.7855 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 45.1283 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 10 коп до 10.1992 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.759 900 EUR Евро 43.849 500 GBP Фунт стерлингов 51.785 500 CHF Швейцарский франк 45.128 300 PLN Польский злотый 10.199 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.