Россия за сутки потеряла 1200 военных и 65 артсистем – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1200 военных, 65 артсистем, 26 беспилотников, 17 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.07.24 ориентировочно составили: