Россия за сутки потеряла 1200 военных и 65 артсистем – Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1200 военных, 65 артсистем, 26 беспилотников, 17 бронемашин и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 547 470 (+1 200) человек,
- танков − 8 132 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 15 600 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 14 777 (+65) ед,
- РСЗО − 1 115 (+0) ед,
- средств ПВО − 878 (+2) ед,
- самолетов − 360 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 694 (+26) ед,
- крылатых ракет − 2 342 (+6) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 19 923 (+73) ед,
- специальной техники – 2 468 (+4) ед.