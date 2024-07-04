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Россия за сутки потеряла 1200 военных и 65 артсистем – Генштаб ВСУ

Россия за сутки потеряла 1200 военных и 65 артсистем – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1200 военных, 65 артсистем, 26 беспилотников, 17 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 547 470 (+1 200) человек,
  • танков − 8 132 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 600 (+17) ед,
  • артиллерийских систем − 14 777 (+65) ед,
  • РСЗО − 1 115 (+0) ед,
  • средств ПВО − 878 (+2) ед,
  • самолетов − 360 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 694 (+26) ед,
  • крылатых ракет − 2 342 (+6) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 19 923 (+73) ед,
  • специальной техники – 2 468 (+4) ед.

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