Генштаб: На фронте 161 столкновение, больше всего – на Покровском и Лиманском направлениях

За прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. Больше всего вражеских атак произошло на Покровском (37) и Лиманском (32) направлениях.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 4 июля.

По уточненной информации, вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением шестнадцати ракет), 60 авиационных ударов (задействовал 96 КАБ), совершил более четырех тысяч обстрелов, 98 из них - из реактивных систем залпового огня, 1246 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационных ударов в частности в районах населенных пунктов Липцы, Русская Лозовая, Синьковка, Купянск, Малые Проходы, Нескучное, Слобожанское, Боровая, Степная Новоселовка, Песчаное, Русская Лозовая Харьковской области и по городу Харьков; Екатериновка, Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, Константиновка, Александрополь, Лозоватское, Северск, Новоселовка Первая, Времовка, Старомайорское Донецкой области; Каменское Запорожской области; Дорожное, Казацкое, Бургунка, Тягинка Херсонской области.

На Харьковском направлении противник продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липке.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составило восемь. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали 32 атакам окупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны Донецкой области и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении Силами обороны отражены три атаки в районах Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор значительно активизировался - совершил 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 37 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Яснобродовка, Уманское, Карловка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка, где враг пытался 16 раз прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил пять атак наших позиций в районах Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло девять боевых столкновений у населенных пунктов Работино и Щербаки в Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все три атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, в частности, пострадали Дмитровка, Таратутино, Миропольское, Горск, Нововасиловка, Старая Гута, Чуйковка.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, два состава боеприпасов, средство ПВО, артиллерийскую систему, 14 районов сосредоточения личного состава и ВВТ.