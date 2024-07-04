Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам за объявленные 3 июля новые пакеты военной помощи, сообщает Европейская правда.

Зеленский поблагодарил президента Джо Байдена, обе партии Конгресса и весь американский народ.

"Дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое вооружение и другие критически важные вещи, а также средства на закупку ракет для Patriot и NASAMS усилят наших воинов и повысят наши возможности на поле боя" , – отметил он, добавив, что Украина рассчитывает на дальнейшую помощь от США для противостояния российской агрессии.

Напомним, в среду Белый дом объявил новый пакет военной помощи для Украины объемом 150 млн долларов, в который войдут, среди прочего, артиллерийские боеприпасы, ракеты-перехватчики для комплексов Hawk и боеприпасы для HIMARS.

Кроме того, Минобороны США объявило о закупке перехватчиков к системам ПВО Patriot и NASAMS для Украины на сумму 2,2 млрд долларов.