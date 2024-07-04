Эксперты считают опасным принятие Украины в НАТО – Politico

Десятки экспертов в области внешней политики в среду призвали членов НАТО избегать продвижения к членству Украины на саммите в Вашингтоне, предупреждая, что это поставит под угрозу США и союзников и развалит коалицию. С содержанием письма экспертов ознакомилось издание Politico, сообщает Европейская правда.

По мнению группы экспертов, если Украина будет принята в НАТО, Россия нападет на Украину в будущем, что приведет к применению статьи 5, призывающей союзников защищать члена Альянса, на которого напали.

Аргумент относительно статьи 5 распространен среди тех, кто выступает против членства Украины, но такая публичная позиция более 60 аналитиков позволяет взглянуть на аргументы, которые, вероятно, будут звучать во время трехдневного саммита, начинающегося во вторник.

"Чем ближе НАТО приближается к тому, чтобы пообещать, что Украина присоединится к Альянсу после окончания войны, тем больше стимул для России продолжать войну" , – говорится в письме.

"Вызовы, которые создает Россия, могут быть решены без привлечения Украины в НАТО" , – добавляют авторы.

Продвижение Украины к членству в НАТО может иметь обратные последствия, говорится в письме, "превратив Украину в место длительного противостояния между двумя ведущими ядерными державами мира" и сыграть на руку российскому лидеру Владимиру Путину. Организаторами письма выступили Уильям Ругер, президент Американского института экономических исследований, и Стивен Вертхайм, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Другие аналитики не согласны с этим. На прошлой неделе исследователи RAND Corp. написали, что союзники выиграли бы, если бы на саммите предложили Украине четкие условия ее будущего членства. Атлантический совет также настаивает на членстве Украины в НАТО, утверждая, что это доказало бы Киеву, что поддержка Запада не пошатнется.

Аналитики и профессора колледжей не являются теми, кто принимает политические решения по НАТО, но они часто вносят свой вклад во внешнеполитические дебаты, пишут аналитические статьи и проводят дискуссии – особенно накануне и во время крупных событий, таких как предстоящий саммит.

Администрация Байдена воздерживается от поддержки немедленного членства Киева, но несколько высокопоставленных чиновников недавно заявили, что во время саммита Украине будет предложен "мостик" в Альянс.