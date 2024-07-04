В Минэнерго предположили, когда отключений электричества может стать меньше

В Украине примерно через месяц может уменьшиться отключение света. Поскольку сейчас на это, кроме последствий обстрелов, влияет и жара. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"На сегодня ключевым фактором, который влияет на стабильность работы энергосистемы является то, что мы живем несмотря на постоянные обстрелы объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Это постоянный риск обесточивания" , - заявил он.

Для того, чтобы максимально быстро проводить ремонтные кампании, по его словам, Украина сотрудничает с международными донорами.

"Также это получение оборудования от наших стран-партнеров для того, чтобы ремонтная кампания на объектах генерации, объектах распределения состоялась вовремя быстро и мы смогли как можно быстрее предоставить потребителям максимально доступной электроэнергии. Вместе с тем это и вопрос рационального потребления. Ведь потребляя экономно, вы помогаете сбалансировать энергосистему" , - отметил Колесник.

При этом он добавил, что одним из факторов который влияет на повышенное потребление, является погода.