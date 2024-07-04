У Зеленского опровергли информацию об интервью Карлсону

Спикер президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию об интервью Владимира Зеленского американскому консервативному журналисту Такеру Карлсону.

Об этом Никифоров сообщил на своей странице в Facebook.

"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет" , - написал он.

Ранее Такер Карслон заявлял, что якобы получил разрешение на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.