У Зеленского опровергли информацию об интервью Карлсону
Спикер президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию об интервью Владимира Зеленского американскому консервативному журналисту Такеру Карлсону.
Об этом Никифоров сообщил на своей странице в Facebook.
"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", - написал он.
Ранее Такер Карслон заявлял, что якобы получил разрешение на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.