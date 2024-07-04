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В Украину приехал глава Генштаба Вооруженных сил Польши

В Украину приехал глава Генштаба Вооруженных сил Польши
Фото: Zmechowiec 75

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула прибыл в Киев в четверг. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Польши в X (Twitter), сообщает Европейская правда.

Генерал начал рабочий визит в Киев с возложения цветов к Стене памяти павших за Украину.

Кукула проводит визит по приглашению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Это еще одна важная встреча между двумя командующими, которая демонстрирует солидарность и сотрудничество между Польшей и нашим восточным соседом перед лицом российской агрессии", – сообщили в Генштабе ВС Польши.

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