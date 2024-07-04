В Украину приехал глава Генштаба Вооруженных сил Польши
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула прибыл в Киев в четверг. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Польши в X (Twitter), сообщает Европейская правда.
Генерал начал рабочий визит в Киев с возложения цветов к Стене памяти павших за Украину.
Кукула проводит визит по приглашению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Это еще одна важная встреча между двумя командующими, которая демонстрирует солидарность и сотрудничество между Польшей и нашим восточным соседом перед лицом российской агрессии", – сообщили в Генштабе ВС Польши.