В Украину приехал глава Генштаба Вооруженных сил Польши

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула прибыл в Киев в четверг. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Польши в X (Twitter), сообщает Европейская правда.

Генерал начал рабочий визит в Киев с возложения цветов к Стене памяти павших за Украину.

Кукула проводит визит по приглашению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.