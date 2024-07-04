МИД Германии: РФ становится самой большой угрозой для безопасности Европы
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что НАТО должно продолжать поддерживать Украину. Поскольку Россия остается самой большой угрозой для безопасности Европы, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"В обозримом будущем, Россия останется самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе. Запад должен принять меры для защиты свободы и демократии. Мы этого не выбирали. Мы этого не хотели", - заявила она.
По словам Бербок, особая ответственность в этом отношении лежит на Германии, которая благодаря своей политике в отношении России вернула себе утраченное доверие.
"Мы не должны рисковать этим в ходе переговоров по бюджету", - предупредил министр в связи с текущим спором в немецкой коалиции по поводу бюджета на 2025 год.
Помощь Украине от Германии
С начала полномасштабной войны ФРГ предоставила Украине значительную военную помощь, включая танки Leopard 2, зенитные комплексы Patriot, САУ PzH 2000 и многое другое.
Недавно стало известно о передаче третьей по счету системы Patriot украинским военным. Эта система ПВО поможет Украине эффективно противостоять баллистическим ракетам, применяемым Россией.
Помимо этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил о начале передачи Украине 100 ракет для ЗРК Patriot.