Кабмин разрешил Госспецсвязи закупать дроны украинского производства
Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 256 от 24 марта 2023 года, предусматривающие совершенствование порядка закупок беспилотных систем. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи, сообщает Экономическая правда.
Основные изменения:
- Госспецсвязи сможет осуществлять закупки БпЛА отечественного производства через систему электронных закупок "Прозоро".
- Для защиты исполнителей государственных контрактов (договоров) будет скрыта чувствительная информация о них.
Отмечается, что решение Правительства позволит использовать инструменты электронных закупок для БпЛА отечественного производства, что будет способствовать прозрачности закупок, и повысит уровень защищенности отечественных производителей.
Ранее с использованием системы "Прозоро" возможно было осуществлять закупки только некоторых категорий БпЛА иностранного производства.