Кулеба назвал два решения, которые смогут переломить ситуацию на фронте

Переломить ситуацию на фронте можно, но это будет очень сложно сделать. Необходимо принять два ключевых решения, которые смогут переломить ситуацию в войне с Россией. ﻿Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Переломить ситуацию можно, но очень сложно. В ней много составляющих и много решений, которые необходимо принять. Некоторые из них зависят от нас, и мы принимаем эти решения. Некоторые решения зависят от наших партнеров, и они тоже, как правило, понимают, что эти решения необходимо принимать" , - заявил он.

Министр отметил, что один из решений - уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе.

"Если бы мне пришлось назвать два ключевых решения, которые необходимо принять, чтобы переломить тенденцию, я бы упомянул уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе" , - заявил Кулеба.

По его словам, это "настоящая болевая точка сухопутных войск" Украины.

"То, что мы считаем главной причиной успеха россиян, - это просто бесчисленные управляемые бомбы, сбрасываемые на наши наземные силы. Они уничтожают и убивают в огромных масштабах, а иногда просто сглаживают позиции, не оставляя ничего для обороны. Поэтому, как только нам удастся устранить угрозу авиабомб, наши наземные позиции укрепятся, и России будет очень трудно продвигаться вперед" , - заявил министр.

Кулеба заявил, что второе решение для изменения ситуации на фронте - увеличение поставок боеприпасов.