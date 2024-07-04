Британская разведка проанализировала, как РФ ворует полезные ископаемые с оккупированных территорий

В своем последнем разведывательном обзоре о российско-украинской войне Минобороны Великобритании оценило, как Россия похищает из оккупированных частей Украины минералы и полезные ископаемые, сообщает Европейская правда.

Как утверждают в британском ведомстве, украинская власть уже неоднократно обращала внимание на этот грабеж.

"Железная руда, уголь, титан, уран, марганец, золото и литий присутствуют в Украине, почти наверняка их залежи являются желанной целью для России, которая также ищет пути обескровить украинскую экономику, лишая ее доступа к ресурсам и разрушая инфраструктуру" , – говорится в обзоре.

Как утверждает британская разведка, одной из причин того, что Россия пытается улучшить транспортную инфраструктуру на оккупированных частях Украины является то, что она хочет добыть побольше украинских минералов.

В частности, в ведомстве вспомнили заявления оккупантов о якобы продолжающемся улучшении и строительстве дорожной и железнодорожной инфраструктуры в Запорожской области с целью связать регион с Россией. Аналитики говорят, что это служит не только военной цели, но и вывозу зерна и минералов.

В качестве примера в обзоре приводят добычу железной руды и ее вывоз в районе Днепрорудного в Запорожской области.