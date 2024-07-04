РФ выбыла из десятки крупнейших экономик мира - Всемирный банк

Падение обменного курса российского рубля привело к тому, что Россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира в долларовом эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, сообщает Экономическая правда.

В 2023 году российская экономика выросла на 3,6% - больше, чем мировая, но из-за ослабления рубля относительно доллара ее размер сократился на 10,8% - с 2,27 трлн долл до 2,02 трлн долл.

В результате по размеру экономики Россия опустилась с восьмого на 11-е место, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду, хотя они в прошлом году росли медленнее: 0,9%, 2,9% и 1,1% соответственно.

Похожая ситуация произошла с Японией: из-за падения курса иены она опустилась на четвертое место, пропустив на третье место Германию.

Лидируют с огромным отрывом США: американская экономика на треть больше китайской - 27,4 трлн долл против 17,8 трлн долл соответственно.

Как выглядит десятка крупнейших экономик мира:

США - $27,361 трлн Китай - $17,795 трлн Германия - $4,456 трлн Япония - $4,213 трлн Индия - $3,550 трлн Великобритания - $3,340 трлн Франция - $3,031 трлн Италия - $2,255 трлн Бразилия - $2,174 трлн Канада - $2,140 трлн

Россия впервые попала в десятку крупнейших экономик в середине нулевых, когда экономика быстро росла, но в 2009 году впервые выбыла. Из-за кризисов и девальвации Россия то возвращалась, то выбывала. Последний раз РФ зашла в десятку в 2022 году за счет аномального укрепления рубля.