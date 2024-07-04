После Киева Орбан посетит Москву – журналист

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всего через несколько дней после визита в Киев собрался с визитом в Москву. Об этом со ссылкой на собственные источники написал журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, который освещает Центрально-Восточную Европу, сообщает Европейская правда.

Журналист отметил, что Виктор Орбан отправится в Москву 5 июля – всего через несколько дней после поездки в Киев, где он предлагал Украине согласиться на выгодное РФ прекращение огня.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который отсутствовал в делегации Орбана в Киеве и считается благосклонным к России министром, тоже поедет в РФ, по словам журналиста.

Между тем руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии сообщил, что Орбан примет участие в саммите Организации тюркских государств в Азербайджане 5 и 6 июля.

Последний раз премьер-министр Венгрии встречался с Путиным в октябре прошлого года в Пекине на форуме "Один пояс, один путь", куда он приехал как единый политик ЕС.

Нынешняя встреча отличается тем, что 1 июля Венгрия официально начала председательствовать в Совете Европейского Союза. То есть Орбан встретится с Путиным как руководитель председательствующего в ЕС государства.

Венгерские СМИ подчеркивают, что такой встрече, как и визиту в Киев, предшествует длительная организационная работа, поэтому Орбан уже мог знать, что посетит Путина на этой неделе, когда вел переговоры с Зеленским. На известно, говорил он о своих планах украинскому президенту или нет.

Венгерский лидер во время визита в Киев заявил, что продвигал идею неотложного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней.

По словам Орбана, президент Украины заявил, что сомневается в логике плана Орбана и не поддерживает его, поскольку Украина имеет плохой опыт попыток перемирия с Россией.