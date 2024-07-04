Нидерланды могут присоединиться к коалиции по учениям военных в Украине – СМИ

Правительство Нидерландов не исключает участия в коалиции по обучению военных на территории Украины, которую предложил создать президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает De Volkskrant, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как сообщает издание De Volkskrant, правительство страны "в общем не исключает", что Нидерланды примут участие во французской инициативе по организации военной подготовки в Украине.

В то же время, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что еще слишком рано занимать окончательную позицию в этом вопросе.

По его словам, "всегда нужно взвешивать добавленную стоимость и риски".

"И в этом должна поучаствовать широкая коалиция стран при поддержке важнейших союзников НАТО" , - отметил нидерландский министр.

Напомним, в июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж хотел бы создать коалицию вместе с партнерами, чтобы учить украинских военных на территории Украины.

Позже сообщалось, что Франция предложила партнерам присоединиться к коалиции по обучению военных на территории Украины. Обращение было направлено странам Балтии, Польши, Дании, Швеции, Великобритании, Нидерландам и США.

Многие страны выступают против такой идеи, в частности, опасаясь, что существует риск втянуть Запад в войну.

Однако в дипломатических кругах ЕС также говорят о том, что есть веские основания учить бойцов ВСУ на территории Украины. Военные были бы более приспособлены и им не нужно было бы ехать за границу для обучения.