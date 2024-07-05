Власти РФ заявляют об атаках беспилотников и пожарах в регионах

Губернаторы Краснодарского края и Ростовской области РФ заявили об атаке дронов, пожаре и пострадавших, сообщает Украинская правда.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Приморско-Ахтарске российская ПВО якобы сбила несколько беспилотников.

Он также заявил, что в результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев отметил, что в небе над Ростовской областью силами ПВО якобы были сбиты 10 БпЛА.

"По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе" , – сообщил он.

Российский паблик Astra опубликовал момент атаки БПЛА на Ростов-на-Дону.