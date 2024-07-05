ISW: Путин неприкрыто требует от Украины капитуляции для перемирия

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что правитель России Владимир Путин отвергает любые переговорные возможности по прекращению огня и уже неприкрыто требует фактической капитуляции Украины, сообщает Украинская правда.

Путин прямо отверг участие РФ в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня, вместо этого требуя "необратимой" "демилитаризации" Украины как предпосылки для о прекращении огня.

Аналитики отмечают, что, таким образом, Путин требует от Украины фактической капитуляции для прекращения огня.

Путин прокомментировал перспективы прекращения огня в Украине путем переговоров на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане (Казахстан) 4 июля, но вместо того, чтобы предложить свой типичный притворный интерес к таким переговорам, он прямо отверг любой переговорный процесс по прекращению огня.

Правитель Кремля неоднократно изображал Запад как своего вероятного партнера по переговорам по соглашению о прекращении огня, чтобы побудить Запад к уступкам в вопросе украинского суверенитета, но Путин, в частности, отверг все стороны-посредники в заключении соглашения между Украиной и Россией.

Он также отверг Верховную Раду как возможное контактное лицо для переговоров, несмотря на то, что ранее утверждал, что она является единственным легитимным украинским органом, с которым Россия может вести переговоры.

Эксперты подводят итоги: "Теперь Путин назвал все украинские органы власти нелегитимными или непригодными для переговоров и отклонил идею участия третьих сторон в переговорах, фактически отвергнув любой реальный процесс полноценных переговоров по соглашению о прекращении огня.

Вместо этого он отметил свое требование к Украине о прекращении огня".

Кроме того, Путин выдвинул основным требованием "демилитаризацию" Украины как главную предпосылку соглашения о прекращении огня.

ISW продолжает оценивать, что Россия воспользуется передышкой для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации своей оборонно-промышленной базы для будущей агрессии, направленной на уничтожение Украинского Государства.

По мнению аналитиков, отказ Путина от любого соглашения о прекращении огня без капитуляции Украины еще больше иллюстрирует, что он уверен в своей оценке, что Россия может достичь победы, продолжая ползучее продвижение в Украине. То есть он делает ставку на войну на истощение без поддержки Украины Западом.

Ключевые выводы ISW за 4 июля