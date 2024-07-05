ISW: Путин неприкрыто требует от Украины капитуляции для перемирия
Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что правитель России Владимир Путин отвергает любые переговорные возможности по прекращению огня и уже неприкрыто требует фактической капитуляции Украины, сообщает Украинская правда.
Путин прямо отверг участие РФ в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня, вместо этого требуя "необратимой" "демилитаризации" Украины как предпосылки для о прекращении огня.
Аналитики отмечают, что, таким образом, Путин требует от Украины фактической капитуляции для прекращения огня.
Путин прокомментировал перспективы прекращения огня в Украине путем переговоров на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане (Казахстан) 4 июля, но вместо того, чтобы предложить свой типичный притворный интерес к таким переговорам, он прямо отверг любой переговорный процесс по прекращению огня.
Правитель Кремля неоднократно изображал Запад как своего вероятного партнера по переговорам по соглашению о прекращении огня, чтобы побудить Запад к уступкам в вопросе украинского суверенитета, но Путин, в частности, отверг все стороны-посредники в заключении соглашения между Украиной и Россией.
Он также отверг Верховную Раду как возможное контактное лицо для переговоров, несмотря на то, что ранее утверждал, что она является единственным легитимным украинским органом, с которым Россия может вести переговоры.
Эксперты подводят итоги: "Теперь Путин назвал все украинские органы власти нелегитимными или непригодными для переговоров и отклонил идею участия третьих сторон в переговорах, фактически отвергнув любой реальный процесс полноценных переговоров по соглашению о прекращении огня.
Вместо этого он отметил свое требование к Украине о прекращении огня".
Кроме того, Путин выдвинул основным требованием "демилитаризацию" Украины как главную предпосылку соглашения о прекращении огня.
ISW продолжает оценивать, что Россия воспользуется передышкой для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации своей оборонно-промышленной базы для будущей агрессии, направленной на уничтожение Украинского Государства.
По мнению аналитиков, отказ Путина от любого соглашения о прекращении огня без капитуляции Украины еще больше иллюстрирует, что он уверен в своей оценке, что Россия может достичь победы, продолжая ползучее продвижение в Украине. То есть он делает ставку на войну на истощение без поддержки Украины Западом.
Ключевые выводы ISW за 4 июля
- Путин недвусмысленно отверг участие России в любых содержательных переговорах по соглашению о прекращении огня, вместо этого требуя "необратимой" "демилитаризации" Украины как предпосылки для любого соглашения о прекращении огня. Таким образом, он требует от Украины фактической капитуляции как условие прекращения огня.
- Как сообщается, сотрудники ФСБ России задержали командира 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Гордилова 3 июля по обвинению в мошенничестве после сообщений о том, что бригада понесла большие потери на Харьковском направлении в июне 2024 года.
- Путин поддержал усилия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по расширению своего присутствия в Центральной Азии и, вероятно, будет использовать усиление присутствия ШОС как один из рычагов для расширения российского влияния в регионе.
- Министерство обороны США объявило о закупке перехватчиков противовоздушной обороны американского производства на сумму 2,2 миллиарда долларов и о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 150 миллионов долларов 3 июля.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Кременной, Авдеевки и Донецка.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 4 июля, что около 190 000 россиян подписали контракты на военную службу в течение первых шести месяцев 2024 года.