Курс валют НБУ на 5 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 5 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 4 июля, снизился на 21 коп до 40.5458 за 1 доллар.
Евро подешевел на 7 коп до 43.7814 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 8 коп до 51.7081 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 45.0659 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на до 10.1994 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.545800
|EUR
|Евро
|43.781400
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.708100
|CHF
|Швейцарский франк
|45.065900
|PLN
|Польский злотый
|10.199400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.