Курс валют НБУ на 5 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 5 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 июля, снизился на 21 коп до 40.5458 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 43.7814 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 8 коп до 51.7081 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 45.0659 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на до 10.1994 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.545 800 EUR Евро 43.781 400 GBP Фунт стерлингов 51.708 100 CHF Швейцарский франк 45.065 900 PLN Польский злотый 10.199 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.