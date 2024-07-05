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Курс валют НБУ на 5 июля

Курс валют НБУ на 5 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 5 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 июля, снизился на 21 коп до 40.5458 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 43.7814 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 8 коп до 51.7081 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 45.0659 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на до 10.1994 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.545800 --0.2141
EUR Евро 43.781400 --0.0681
GBP Фунт стерлингов 51.708100 --0.0774
CHF Швейцарский франк 45.065900 --0.0624
PLN Польский злотый 10.199400 +0.0002

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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