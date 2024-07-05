РФ за сутки потеряла 1100 военных и 57 беспилотников – Генштаб
Россия за сутки потеряла в войне с Украиной около 1100 военных, 10 танков, 57 беспилотников, 54 артиллерийские системы и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 548 580 (+1 110) человек,
- танков − 8 142 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 15 611 (+11) ед,
- артиллерийских систем − 14 831 (+54) ед,
- РСЗО − 1 115 (+0) ед,
- средств ПВО − 878 (+0) ед,
- самолетов − 360 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 751 (+57) ед,
- крылатых ракет − 2 342 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 19 977 (+54) ед,
- специальной техники – 2 473 (+5) ед.