РФ за сутки потеряла 1100 военных и 57 беспилотников – Генштаб

Россия за сутки потеряла в войне с Украиной около 1100 военных, 10 танков, 57 беспилотников, 54 артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили: