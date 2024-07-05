Ливанская "Хезболла" запустила по Израилю более 200 ракет

Ливанская группировка "Хезболла" заявила, что выпустила 4 июля более 200 ракет по нескольким военным базам в Израиле в ответ на удар, в результате которого погиб один из их старших командиров, сообщает Радио Свобода.

Израильские военные сообщили, что "многочисленные снаряды и подозрительные воздушные цели" проникли на их территорию из Ливана, многие из которых, по их словам, были перехвачены.

The Times of Israel сообщает, что во время массированных ракетных обстрелов со стороны "Хезболлы" погиб израильский военнослужащий.

В ответ Израиль нанес удары по разным городам на юге Ливана. По словам израильских военных, они атаковали "военные структуры" "Хезболлы" в приграничных городах Рамия и Хула. Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что в результате удара израильского беспилотника по Хуле погиб по меньшей мере один человек.

Ранее Иран предупредил, что "все фронты сопротивления" (группировки Ирана и его региональных союзников) будут противостоять Израилю, если тот нападет на Ливан.

Комментарий миссии Ирана в ООН 29 июня появился на фоне опасений более широкой региональной войны с участием Израиля и поддерживаемого Ираном движения "Хезболла" в Ливане.

Обе стороны ведут почти ежедневные перестрелки с начала войны в секторе Газа.

Вооруженные силы Израиля заявили, что планы наступления на Ливан "одобрены и подтверждены", на что "Хезболла" ответила, что никого в Израиле не пощадят в полномасштабном конфликте.

Война в Секторе Газа началась в октябре, когда боевики группировки "Хамас", внесенные США и ЕС в список террористов, напали на юг Израиля.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода