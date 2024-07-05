Британские популисты во главе с Фараджем впервые прошли в парламент

Популистская партия Reform UK Найджела Фараджа, который отличился скандальными заявлениями относительно Украины, впервые прошла в Палату общин по итогам досрочных выборов в Великобритании, сообщает Европейская правда.

Как пишет BBC, по подтвержденным в настоящее время результатам, представители Reform UK включая ее лидера получили 4 мандата.

Найджел Фарадж выиграл в своем округе Клектон на востоке Англии, который ранее представлял депутат от Консервативной партии, тогда как его соперник от консерваторов оказался на втором месте.

Это первая успешная из всего восьми попыток Фараджа получить мандат в парламенте.

Сначала подтвердили победу представителя Reform UK Ли Андерсона в округе Эшфилд под Ноттингемом на севере Англии, а затем – еще двух однопартийцев Фараджа.

Найджел Фарадж недавно сделал ряд скандальных заявлений о Путине и Украине, в частности о том, что это якобы Запад спровоцировал полномасштабное российское вторжение, или что Украине следует подумать о мирных переговорах с Россией, чтобы "не потерять всех молодых мужчин".

При этом он настаивает, что утверждение о его симпатии к Владимиру Путину – это "российская мистификация", и отверг сообщения о возможном вмешательстве России в британские выборы на его стороне.

Партия Фараджа существенно нарастила рейтинг перед парламентскими выборами, но из-за особенностей избирательной системы ей не прогнозировали значительного количества мандатов.