Генштаб: На фронте 155 столкновений, больше всего – на Покровском и Торецком направлениях

За прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений между Силами обороны и российскими войсками. Больше всего боев произошло на Покровском (38) и Торецком (30) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 5 июля.

По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, 59 авиационных ударов (задействовал 111 КАБ), совершил более 4000 обстрелов, 115 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Охримовка, Глушковка, Синьково Харьковской области; Дробышево, Лиман, Григоровка, Северск, Предтечино, Торецк, Нью-Йорк, Александрополь, Новоалександровка, Тимофеевка, Воздвиженка, Прогресс, Свиридоновка, Ивановка, Волчье, Уманское, Красногоровка, Петровка, Селидово, Ильинка и Вишневое; Дарьевка, Тягинка, Одрадокаменка Херсонской области.

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 авиаударов по живой силе противника, поразили два орудия, один состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

В Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия. Здесь произошло 19 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Глубокое, Липке и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило четыре. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны и Невское.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 17 попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Клещеевки.

На Торецком направлении враг совершил 30 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Прогресс, Лозоватское, Новоселовка Первая, Евгеньевка, Уманское и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Невельское, Прасковьевка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.