Сегодня днем будет меньше отключений: "Укрэнерго" изменило ограничение
В пятницу с 11:00 до 15:00 будут действовать ограничения для двух очередей одновременно вместо трех, как сообщалось вчера.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
"Сегодня, 5 июля, облэнерго с 11:00 до 15:00 будут применять 2 очереди графиков почасовых отключений, в другие часы суток – 3 очереди", – говорится в сообщении.
Вчера "Укрэнерго" сообщало, что три очереди отключений будут действовать с 03:00 до 23:00. То есть в дневные часы отключать электричество будут двум очередям (группам) вместо трех.
Информацию о графике отключений в вашем регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.
В "Укрэнерго" отмечают, что на дефицит мощности в системе также влияет рост потребления из-за летней жары. Сегодня высокая температура воздуха прогнозируется в центральных, южных и восточных областях.
Вчера, 4 июля, 14:00 до 21:00 для преодоления значительного дефицита в системе, уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Польши и Словакии. Сегодня с 11:00 до 15:00 Украина будет аварийно принимать излишки электроэнергии из энергосистемы Польши. Это позволит уменьшить объем ограничений потребления в эти часы суток.
За сутки запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 35 851 МВт*ч, с максимальной мощностью 1683 МВт.
Экспорт не производится и не предусматривается.
К утру остаются обесточенными 484 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой области. Из-за непогоды обесточивались потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской областях.
По техническим причинам и по боевым действиям остаются обесточенными потребители в Запорожской, Сумской, Херсонской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.