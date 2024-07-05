Сегодня днем будет меньше отключений: "Укрэнерго" изменило ограничение

В пятницу с 11:00 до 15:00 будут действовать ограничения для двух очередей одновременно вместо трех, как сообщалось вчера.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Сегодня, 5 июля, облэнерго с 11:00 до 15:00 будут применять 2 очереди графиков почасовых отключений, в другие часы суток – 3 очереди" , – говорится в сообщении.

Вчера "Укрэнерго" сообщало, что три очереди отключений будут действовать с 03:00 до 23:00. То есть в дневные часы отключать электричество будут двум очередям (группам) вместо трех.

Информацию о графике отключений в вашем регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

В "Укрэнерго" отмечают, что на дефицит мощности в системе также влияет рост потребления из-за летней жары. Сегодня высокая температура воздуха прогнозируется в центральных, южных и восточных областях.

Вчера, 4 июля, 14:00 до 21:00 для преодоления значительного дефицита в системе, уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Польши и Словакии. Сегодня с 11:00 до 15:00 Украина будет аварийно принимать излишки электроэнергии из энергосистемы Польши. Это позволит уменьшить объем ограничений потребления в эти часы суток.

За сутки запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 35 851 МВт*ч, с максимальной мощностью 1683 МВт.

Экспорт не производится и не предусматривается.

К утру остаются обесточенными 484 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой области. Из-за непогоды обесточивались потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской областях.

По техническим причинам и по боевым действиям остаются обесточенными потребители в Запорожской, Сумской, Херсонской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.