Генсек НАТО надеется, что Украина вступит в Альянс в течение 10 лет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеются, что Украина присоединится к оборонному альянсу в течение следующего десятилетия. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA, выдержки из которого опубликовало издание Bild, сообщает Европейская правда.

Столтенберга спросили о возможном расширении Альянса в ближайшие десять лет.

"Я очень надеюсь, что Украина станет союзником", – сказал Столтенберг, который покидает пост генсека осенью.

Незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне Столтенберг также призвал к еще большей военной помощи Украине.

"Чем сильнее будет наша поддержка, тем быстрее эта война может закончиться... Чем больше мы возьмем на себя обязательств в долгосрочной перспективе, тем быстрее война может закончиться" , – сказал он.

Недавно СМИ также сообщили, что на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).

Кроме того, обсуждается создание должности спецпредставителя в Киеве для контроля за международной координацией поставок оружия и учений для украинских Вооруженных сил под эгидой НАТО.

В то же время, приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне Украина не получит.