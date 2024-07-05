В Раде заявили о невозможности отставки Шмыгаля во время войны

Отставка правительства во время действия правового режима военного положения невозможна. Об этом заявил Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, сообщает Радио Свобода.

Он пояснил, что статья 10 Закона "О режиме военного положения" запрещает прекращение полномочий, в том числе и Кабинета министров Украины.

"Есть закон "О режиме военного положения", статья 10 которого четко запрещает прекращение полномочий, в том числе Кабинета министров Украины во время правового режима военного положения. То есть, юридических механизмов реализации такого гипотетического сценария, я сейчас не вижу, без внесения изменений в законодательство Украины" , – объяснил Вениславский.

Отставка премьер-министра автоматически приведет к отставке всего Кабинета министров, отметил народный депутат. Поскольку прекращение полномочий правительства в условиях военного положения невозможно, то и отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля тоже невозможна. При этом Федор Вениславский отметил, что "отставка того или иного министра по представлению премьер-министра может быть рассмотрена".

"Я пока не вижу юридических возможностей для прекращения полномочий Кабинета министров Украины. А прекращение полномочий премьера является автоматически следствием прекращения полномочий всего состава Кабинета министров.

Не случайно президент в начале войны говорил о возможных точечных изменениях. Потому что когда конкретный министр пишет заявление об отставке, мы такое заявление рассматриваем, если премьер-министр вносит представление, мы его рассматриваем, но полный состав Кабинет министров по закону прекращен быть не может" , – отметил Вениславский.

Ранее "Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылкой на источники из окружения президента сообщали, что Владимир Зеленский, вероятно, «устал» от премьер-министра Дениса Шмыгаля и вероятно планирует его уволить.

Президент уже как-то полностью перезагружал Кабмин. В конце концов, Кабмин сформирован монобольшинством, имеющим право перезагружать правительственную команду.

Журналисты предполагают, что после саммита НАТО в Вашингтоне и саммита Европейского политического сообщества в Лондоне может начаться перезагрузка правительства.

Шмигаль руководит правительством рекордные 4,5 года и за это время его отставку прочили не раз.

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