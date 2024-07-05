Минэнерго: В результате обстрелов обесточивались подстанции и две шахты
В Украине в результате вражеских обстрелов в Украине обесточивались две шахты, под землей находились 60 человек. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, сообщает Экономическая правда.
В Донецкой области в результате вражеского обстрела на одной из подстанций загорелось оборудование.
"Обесточились другие подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители, а также шахта. Под землей были 33 работника - их вывели на поверхность. Пожар ликвидирован, все потребители запитаны", - отметили в пресс-службе.
Согласно сообщению, через несколько часов в результате еще одного обстрела отключилась другая воздушная линия облэнерго.
"Обесточились подстанции, присоединенные к ним бытовые потребители и шахта. Под землей находились 27 человек - их вывели на поверхность", - рассказали в Минэнерго.