Минэнерго: В результате обстрелов обесточивались подстанции и две шахты

В Украине в результате вражеских обстрелов в Украине обесточивались две шахты, под землей находились 60 человек. ﻿Об этом говорится в сообщении Минэнерго, сообщает Экономическая правда.

В Донецкой области в результате вражеского обстрела на одной из подстанций загорелось оборудование.

"Обесточились другие подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители, а также шахта. Под землей были 33 работника - их вывели на поверхность. Пожар ликвидирован, все потребители запитаны" , - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, через несколько часов в результате еще одного обстрела отключилась другая воздушная линия облэнерго.