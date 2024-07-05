Посол США в Украине назвала ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне

Во время саммита НАТО, который уже вскоре пройдет в Вашингтоне, могут поднять вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины, а также интеграции страны в Альянс.﻿ Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки (США) в Украине Бриджет Бринк, выступая на симуляционной игре "Заседание Североатлантического Совета", пишет Роман Кот, РБК-Украина.

Как отметила Бринк, от заседания Североатлантического альянса она ожидает трех вещей.

Усиление ПВО

Первый вопрос, как и упоминалось выше, вероятно будет касаться усиления ПВО, что сейчас важно для защиты городов, а также линии фронта.

"Я ожидаю, что будут объявления о противовоздушной обороне, которая является для вас чрезвычайно важной, особенно в это время, как для защиты линии фронта, так и для защиты городов, а также для защиты энергетической инфраструктуры здесь, что мы и делаем" , - заявила она.

Интеграция в НАТО

Другие же два вопроса касаются планов Украины стать членом НАТО. По ее словам, она ожидает объявления, которые будут предлагать что-то, что поможет стране найти свой путь в Альянс.

"Мост в НАТО - это то, о чем уже говорилось ранее, но это что-то, что физически будет работать с украинским правительством и народом, чтобы двигаться к этой цели" , - отметила Бринк.

В частности Бринк ожидает формулировки, которые будут способствовать шагу Украины в НАТО.

"Итак, это все сейчас рассматривается союзниками по НАТО, поэтому я не могу точно сказать, что получится. Но я уверена, что это ясно покажет, что будущее Украины в НАТО, и поможет приблизить Украину к НАТО, а также, что важно, покажет, что Альянс в целом стоит за Украиной" , – пояснила посол США в Украине.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Украина станет одной из ключевых тем на юбилейном заседании НАТО, которое пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Как отмечал государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен, участники заседания сконцентрируются на укреплении победы Киева в долгосрочной перспективе.