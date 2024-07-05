Самолет Орбана уже летит в РФ, хотя визит до сих пор не подтвердили – журналист
Самолет с предположительно премьер-министром Венгрии Виктором Обаном на борту вылетел из Будапешта и залетел в воздушное пространство Беларуси на фоне сообщений СМИ о запланированной встрече Орабан с Владимиром Путиным в Москве. Об этом написал журналист VSquare и Direkt36 Саболч Дамы, сообщает Европейская правда.
Он опубликовал в соцсети Х (Twitter) маршрут уже летающего над Беларусью венгерского правительственного самолета - "в таинственном направлении", саркастически отметил журналист.
Госпожа добавил, что пресс-служба премьер-министра Венгрии сообщила журналистам только то, что Орбан будет в Азербайджане в пятницу и в субботу. Официально визит Орбана в Москву до сих пор не подтвержден.
"Я был бы крайне шокирован, если бы они обманули и соврали нам!", – снова в духе сарказма добавил журналист.
Госпожа, освещающая Центрально-Восточную Европу, сообщил накануне со ссылкой на собственные источники, что Виктор Орбан лишь через несколько дней после посещения Киева собрался с визитом в Москву.
Эту информацию также подтвердили источники "Радио Свобода". Чиновник ЕС, пожелавший остаться неназванным, сообщил "Радио Свобода", что Орбан не информировал Евросоюз о запланированной поездке в Москву.
Глава Евросовета Шарль Мишель на фоне сообщений СМИ заявил, что председательствующая в ЕС Венгрия не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.
Орбан также признал, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата по продвижению мира в Украине.