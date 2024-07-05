Главный дипломат ЕС прокомментировал визит Орбана в Москву

Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС. Об этом говорится в официальном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном в пятницу, сообщает Европейская правда.

Венгрия сейчас является государством-членом ЕС, которое председательствует в Совете Евросоюза на ротационной основе до 31 декабря 2024 года.

"Это не предусматривает никакого внешнего представительства ЕС. За это отвечает президент Европейского совета на уровне глав государств или правительств, а также высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности на уровне министров" , – отметил Боррель.

Он подчеркнул, что премьер-министр Орбан не получил никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву.

"Позиция ЕС относительно захватнической войны России против Украины отражена во многих выводах Европейского совета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме" , – заявил Боррель.

Кроме того, он напомнил, что Путину предъявлено обвинение Международным уголовным судом и выдан ордер на арест за его роль в принудительной депортации детей из Украины в Россию.

О том, что Виктор Орбан всего через несколько дней после посещения Киева собрался с визитом в Москву, стало известно накануне из сообщений источников в СМИ. Правительство Венгрии официально эту информацию по состоянию на сейчас не подтвердило.

Глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что у Венгрии нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.