В Украину прибыл еще один комплекс Patriot – посол Германии

Посол Германии Мартин Егер сообщил о прибытии в Украину уже третьей системы противовоздушной обороны, которую передало его государство, сообщает Европейская правда.

Егерь отметил, что третий ЗРК Patriot из Германии уже прибыл в Украину.

Он поможет, по его словам, улучшить защиту населения и инфраструктуры.

Украинский экипаж успешно прошел соответствующее обучение по работе с этим ЗРК в Германии, добавил посол.

Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot для Украины в мае.

По словам министра обороны Бориса Писториуса, Германия передает Украине, с учетом третьей системы Patriot, четверть собственного запаса этих вооружений и больше предоставить не сможет.

О планах передать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot также объявила Румыния.