Сунак выступил с последним обращением на посту премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что покидает пост после ошеломляющего поражения своей Консервативной партии на выборах 4 июля. Об этом глава британского правительства заявил в пятницу на брифинге возле своей резиденции на Даунинг-стрит, сообщает Европейская правда.

Сунак выступил с последним заявлением на посту премьера. Он подтвердил, что вскоре встретится с королем Чарльзом III, чтобы официально подать в отставку.

Глава британского правительства извинился перед избирателями, которые "послали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться".

Сунак также подаст в отставку с поста лидера Консервативной партии.

"После этого результата я уйду в отставку с поста лидера партии, но не сразу, а как только будут заключены формальные договоренности по избранию моего преемника" , – сказал он.

Сунак отметил, что лидер лейбористов Кир Стармер, который вскоре займет пост премьера Великобритании, является порядочным человеком.

"Какими бы ни были наши разногласия в этой кампании, он порядочный человек, которого я уважаю" , – сказал Сунак.

По итогам парламентских выборов 4 июля в Британии сменится власть. Лейбористы будут иметь большинство в новом составе Палаты общин. Сунак ранее признал проигрыш своей Консервативной партии. Ожидается, что следующим главой британского правительства станет Кир Стармер, лидер Лейбористской партии.