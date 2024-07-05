Венгры считают Украину большей угрозой, чем Россию – опрос

Население Венгрии считает, что Украина представляет для них большую угрозу, чем Россия. Об этом свидетельствует опрос аналитического центра Policy Solutions, о результатах которого сообщило венгерское независимое издание Telex, сообщает Европейская правда.

Согласно опросу, который был проведен весной, венгры считают наибольшей угрозой Украину (51%). За ней следуют Россия (46%), Китай (34%) и США (34%).

Это существенное изменение по сравнению с данными прошлого года: в 2023 году венгры все еще считали Россию самой большой угрозой – на 12 процентных пунктов больше, чем Украину.

По словам исследователей, среди венгерского населения больше всего за последний год ухудшилось восприятие Украины среди других государств. Это касается всех респондентов, независимо от их политической принадлежности.

По мнению четверти венгров (27%), в интересах Венгрии было бы сближение с Россией и отход от Евросоюза. В то же время относительное большинство венгерского общества (43%) все еще отвергает более тесное сотрудничество с россиянами.

По сравнению с исследованием 2023 года, среди венгров ухудшилось отношение к украинским беженцам. Сейчас только 17% респондентов чувствовали бы себя хорошо, если бы по соседству поселились украинские беженцы, тогда как каждый второй респондент (49%) чувствовал бы по этому поводу плохо.