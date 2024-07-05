В регионах на день прекратят выключать свет: измерят потребление
С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений – это нужно для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления электричества. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
Такие замеры проводятся ежегодно, зимой и летом, и позволяют более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.
Когда в каждой области не будет ограничений
В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:
- 9 июля: Днепропетровская область;
- 10 июля: г. Киев;
- 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;
- 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;
- 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;
- 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая область;
- 19 июля: Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатская области;
- 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;
- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.
Измерения не используются для временно оккупированных территорий.
Поочередно в каждой области на один день будут полностью сняты ограничения потребления. Как отмечают в "Укрэнерго", поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены.
В случае повторения массированных ударов по энергетике, проведение этих измерений будет перенесено к стабилизации ситуации в энергосистеме.
Зачем это нужно
"Благодаря таким измерениям Диспетчерский центр "Укрэнерго" сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергия для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в численности населения и размещении предприятий", – объясняют в компании.
Отмечается, что анализ этих данных позволит обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся в системе мощности между регионами.
"Кроме того, мы сможем получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам. То есть это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона", – отметили в "Укрэнерго".