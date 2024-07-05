Путин на встрече с Орбаном вспомнил об ультиматуме Украине

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева, сообщает Европейская правда.

Путин заявил, что на встрече у них с Орбаном будет возможность обсудить "все нюансы" ситуации в Украине. При этом он подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву, в частности, как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС.

"Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД совсем недавно в Москве. Там изложена наша позиция относительно возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы" , – сказал Путин.

14 июня на встрече с руководством российского МИД Путин изложил свои "условия для начала мирных переговоров" с Украиной. Его ультиматум состоит в том, что украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Орбан поблагодарил Путина за встречу, сказав, что это уже 11-я их встреча за последнее десятилетие. Но, по его словам, эта встреча "особенная", поскольку приходится на председательство Венгрии в Совете ЕС.

"Стремительно сокращается количество стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия, очевидно, будет единственной страной в Европе, которая может поговорить со всеми… Хотел бы узнать вашу позицию по ряду важных для Европы вопросов" , – сказал Орбан.

Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии". Его визит в Россию проходит всего через несколько дней после посещения Киева 2 июля.

Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.