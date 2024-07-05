Генсек НАТО хочет обсудить визит Орбана в РФ на саммите в Вашингтоне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

Столтенберг напомнил, что Орбан и раньше ездил в Москву и рассказывал союзникам по НАТО об этих поездках, поэтому генсек надеется, что на саммите в Вашингтоне будет возможность обсудить визит венгерского премьера в РФ.

"Венгрия сообщила нам об этом предстоящем визите, и я ожидаю, что на следующей неделе в Вашингтоне будет возможность обсудить дискуссии, которые он (Орбан. – Ред.) имел в Москве, как это происходит между союзниками на регулярной основе" , – сказал генсек НАТО.

Он также отметил, что во время его недавнего визита в Будапешт обсуждался вопрос войны РФ против Украины.

"Венгрия согласилась, что Россия несет ответственность за войну, является ее виновником, и Россия может закончить эту войну сегодня и остановить атаковать Украину" , – сказал Столтенберг.

Он добавил, что во время сегодняшнего визита в Москву Орбан не представляет НАТО, а только свою страну.